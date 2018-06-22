ЧМ-2018: Франция – Перу: мощный прессинг французов, прекрасный Жиру и справедливый вылет перуанцев

Сборная Франции уверенно переиграла Перу после иглу Мбаппе в первом тайме, гарантировав себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сборная Перу потеряла шансы на выход в плей-офф.

Матч Франция – Перу имеет архиважное значение: в случае победы "Ле Бле" досрочно оформят выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018, а "инки" потеряют всякие шансы на плей-офф. Французы начали активнее, однако первый момент на 6-й минуте создали перуанцы: Льорис далеко вышел, и Куэва попытался перебросить его ударом с центра поля – выше ворот. После этого до конца первого тайма, несмотря на высокую активность и постоянные выходы в контратаки, Перу создал лишь один момент: на 30-й минуте Трауко прострелил в штрафную, а Герреро классно развернулся, отклеился от защитника и пробил – Льорис парировал этот удар.

Франция – Перу – видео гола

Французы действовали гораздо активнее. Они высоко прессинговали и вступали в отбор большими силами сразу же после потери, а кроме того превосходили соперников в креативе. На 15-й минуте они могли выйти вперед, однако удар Варана после подачи с углового прошелся рядом со штангой. На 20-х минутах Франция несколько сбавила обороты, однако после момента Герреро серьезно взялась за Перу. Так, на 33-й Мбаппе пробивал пяткой с нескольких метров, однако тогда спас голкипер Гальесе. Через две минуты Погба отобрал мяч в центре и отдал в штрафную на Жиру – удар гокипер отбил, однако Мбаппе был первым на добивании. 1:0 – и на этом Франция не собиралась останавливаться, создав еще несколько моментов последние минуты первого тайма. Тем не менее, Перу до перерыва смог сохранить минимальный счет.

Франция – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Второй тайм несколько отличался от первого. Перуанцы начали супермоментом на 50-й минуте, когда после удачного прессинга возле чужих ворот Фарфан сбросил под удар Аквино, а тот прямым ударом метров с 23-х попал в крестовину. Данный эпизод стал самым острым во втором тайме для обеих команд, что много говорит о его ходе. Французы продолжали прессинговать и ловить Перу на контратаках, однако моментов у чужих ворот практически не создавали – в отличие от Перу, игроки которого отчаянно неслись вперед.

На 62-й минуте мощно пробивал Фарфан – выше ворот. Через шесть минут с фланга сместился Адвинкула, мощно пробив с левой – снова над перекладиной! На 74-й Герреро разогнал прекрасную атаку, отдав вправо на Каррильо, который сразу же прострелил в штрафную на Фарфана. Передача получилась не очень удачной, однако Джефферсон умудрился пробить в прыжке – мяч облизал сетку с внешней стороны! На 88-й со штрафного пробивал все тот же Герреро – но Льорис забрал мяч.

Перуанцы давили с угловых, прострелов, штрафных, контратак, в последние минуты полностью перехватив инициативу у французов – хотя в действиях последних чувствовалось, что те играют с запасом. И хотя так можно было и доиграться, но Франция удержала счет.

Финальный свисток зафиксировал победу "Ле Бле" со счетом 1:0. Франция набрала 6 очков в группе С, обеспечив себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сборная Перу, к сожалению, с нулем в графе очков потеряла шансы на плей-офф.

Франция прекрасно прессинговала

Умение прессинговать – одно из главнейших достоинств сборной Франции, и в игре против Перу она продемонстрировала его во всей красе. Понимая, что соперник очень быстр и креативен в нападении, французы стали большими силами атаковать его игроков, вступая в отбор сразу же после потери мяча. Таким образом, на минимальном участке поля "Ле Бле" устанавливали значительное численное превосходство, грамотно перекрывая перуанцам все варианты продолжения действий.

В прессинг включались все без исключения форварды. Гризманн, Мбаппе и Жиру помогали собственным опорникам и латералям, а также давили на центральных защитников Перу, не давая им спокойно начинать атаки низом.

В конце концов, такой футбол в первом тайме и привёл к голу, который начался задолго до королевского отбора и паса Погба. За минуту до этого всё тот же Погба, Павар и Канте после потери мяча на чужой половине зажали соперника, и Нголо вынес мяч в аут. Именно после его вброса перуанцы допустили роковую ошибку в центре поля.

Подобные моменты в первом тайме возникали после каждой атаки французов. Мощная страховка позволяла креативным футболистам "Ле Бле" играть нестандартно и не предоставляла перуанцам пространства – в отличие от второго тайма, когда Франция неожиданно отпустила игру и дала сопернику относительно свободно чувствовать себя не своей половине.

Сборная Перу проиграла обидно, но справедливо

Перуанцы провели очередной красивый и эмоциональный матч, которым болельщики снова могут гордиться. Подопечные Рикардо Гареки терпели в первом тайме и перехватили инициативу во втором, не отпустив её до конца. Где-то перуанцам и не везло – удар Герреро из пределов штрафной парировал Льорис, а удар Аквино на 50-й минуте пришелся в перекладину. Тем не менее, во всей этой романтике есть одно но – сборная Перу так и не открыла счёт.

Команда, которой нужно забивать и которая владеет мячом 54% игрового времени (а во втором тайме – все 60%), не имеет права при 10 ударах по воротам иметь только два реальных голевых момента. Четыре из пяти перуанских футболистов, которые пробивали по воротам, не имеют в такой ситуаций права ни разу не попасть в створ. Центральные защитники не имеют права открывать такие гигантские зоны, которые были на 34-й минуте после отбора Погба в центре.

Матч против Дании перуанцы провели в том же ключе: много контролировали мяч, разрывали оборону соперника, играли нестандартно, били по воротам – но не реализовали пенальти и пропустили несколько острых контратак, одна из которых привела к голу. В каждом из двух матчей сборная Перу заслуживала на симпатию, однако её игроки крайне ужасно проявили себя в реализации моментов и недоработали в определенных компонентах обороны. Конечно, это все идёт от класса команды – но чемпионат мира не предоставляет скидок.

Жиру придаёт Франции класс и вес

Еще после матча против Австралии Дидье Дешам отметил, что французы чувствуют полезность Жиру в те моменты, когда его нет на поле. Сегодня он вышел в основе – и провел просто фантастический матч. Победный гол, забитый после его удара, был только вершиной его прекрасной работы.

Матч можно было вообще не смотреть, сосредоточившись лишь на перемещениях Жиру по полю. Он идеально выбирал позиции, комбинировал и принимал участие в прессинге. Он хорошо цеплялся за передачи, выиграв 5 верховых единоборств (больше всех всех игроков на поле), оформив два отбора и три успешных обыгрыша один в один (у того же Гризманна – всего один такой). По оценкам статистического портала Whoscored, Жиру вошел в топ-5 игроков сборной Франции, а среди форвардов больший рейтинг получил только Мбаппе -– за гол, забитый после удара Жиру.

Интересные факты

1. Франция одержала вторую в истории победу над сборной Перу. До этого "Ле Бле" провели только два матча, выиграв в 1960 г. и минимально проиграв через 22 года в товарищеском матче.

2. Поражение от Франции стало для Перу 10-м в матчах против топ-6 европейских сборных (Англия, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Франция)

4. Франция на чемпионатах мира не проигрывает южноамериканским командам с 1986 года, а не пропускает – с 1978-го.

4. Уго Льорис провёл 100-й матч в футболке сборной Франции.

ЧМ-2018, группа С, 2-й тур

Франция – Перу – 1:0

Голы: Мбаппе, 34