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ЧМ-2018: Франция – Перу: мощный прессинг французов, прекрасный Жиру и справедливый вылет перуанцев

21 июня 21:20 311 Читати українською
ЧМ-2018: Франция – Перу: мощный прессинг французов, прекрасный Жиру и справедливый вылет перуанцев
ЧМ-2018: Франция – Перу: мощный прессинг французов, прекрасный Жиру и справедливый вылет перуанцев

Сборная Франции уверенно переиграла Перу после иглу Мбаппе в первом тайме, гарантировав себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сборная Перу потеряла шансы на выход в плей-офф.

Матч Франция – Перу имеет архиважное значение: в случае победы "Ле Бле" досрочно оформят выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018, а "инки" потеряют всякие шансы на плей-офф. Французы начали активнее, однако первый момент на 6-й минуте создали перуанцы: Льорис далеко вышел, и Куэва попытался перебросить его ударом с центра поля – выше ворот. После этого до конца первого тайма, несмотря на высокую активность и постоянные выходы в контратаки, Перу создал лишь один момент: на 30-й минуте Трауко прострелил в штрафную, а Герреро классно развернулся, отклеился от защитника и пробил – Льорис парировал этот удар.

Франция – Перу – видео гола

Французы действовали гораздо активнее. Они высоко прессинговали и вступали в отбор большими силами сразу же после потери, а кроме того превосходили соперников в креативе. На 15-й минуте они могли выйти вперед, однако удар Варана после подачи с углового прошелся рядом со штангой. На 20-х минутах Франция несколько сбавила обороты, однако после момента Герреро серьезно взялась за Перу. Так, на 33-й Мбаппе пробивал пяткой с нескольких метров, однако тогда спас голкипер Гальесе. Через две минуты Погба отобрал мяч в центре и отдал в штрафную на Жиру – удар гокипер отбил, однако Мбаппе был первым на добивании. 1:0 – и на этом Франция не собиралась останавливаться, создав еще несколько моментов последние минуты первого тайма. Тем не менее, Перу до перерыва смог сохранить минимальный счет.

Килиан Мбаппе забивает гол в матче ЧМ-2018 Франция - Перу

Франция – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Второй тайм несколько отличался от первого. Перуанцы начали супермоментом на 50-й минуте, когда после удачного прессинга возле чужих ворот Фарфан сбросил под удар Аквино, а тот прямым ударом метров с 23-х попал в крестовину. Данный эпизод стал самым острым во втором тайме для обеих команд, что много говорит о его ходе. Французы продолжали прессинговать и ловить Перу на контратаках, однако моментов у чужих ворот практически не создавали – в отличие от Перу, игроки которого отчаянно неслись вперед.

На 62-й минуте мощно пробивал Фарфан – выше ворот. Через шесть минут с фланга сместился Адвинкула, мощно пробив с левой – снова над перекладиной! На 74-й Герреро разогнал прекрасную атаку, отдав вправо на Каррильо, который сразу же прострелил в штрафную на Фарфана. Передача получилась не очень удачной, однако Джефферсон умудрился пробить в прыжке – мяч облизал сетку с внешней стороны! На 88-й со штрафного пробивал все тот же Герреро – но Льорис забрал мяч.

Герреро ведет борьбу против Умтити в матче ЧМ-2018 Франция - Перу

Перуанцы давили с угловых, прострелов, штрафных, контратак, в последние минуты полностью перехватив инициативу у французов – хотя в действиях последних чувствовалось, что те играют с запасом. И хотя так можно было и доиграться, но Франция удержала счет.

Финальный свисток зафиксировал победу "Ле Бле" со счетом 1:0. Франция набрала 6 очков в группе С, обеспечив себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сборная Перу, к сожалению, с нулем в графе очков потеряла шансы на плей-офф.

Франция прекрасно прессинговала

Умение прессинговать – одно из главнейших достоинств сборной Франции, и в игре против Перу она продемонстрировала его во всей красе. Понимая, что соперник очень быстр и креативен в нападении, французы стали большими силами атаковать его игроков, вступая в отбор сразу же после потери мяча. Таким образом, на минимальном участке поля "Ле Бле" устанавливали значительное численное превосходство, грамотно перекрывая перуанцам все варианты продолжения действий.

Тактические моменты матча ЧМ-2018 Франция - Перу

В прессинг включались все без исключения форварды. Гризманн, Мбаппе и Жиру помогали собственным опорникам и латералям, а также давили на центральных защитников Перу, не давая им спокойно начинать атаки низом.

Тактические моменты матча ЧМ-2018 Франция - Перу

В конце концов, такой футбол в первом тайме и привёл к голу, который начался задолго до королевского отбора и паса Погба. За минуту до этого всё тот же Погба, Павар и Канте после потери мяча на чужой половине зажали соперника, и Нголо вынес мяч в аут. Именно после его вброса перуанцы допустили роковую ошибку в центре поля.

Тактические моменты матча ЧМ-2018 Франция - Перу

Подобные моменты в первом тайме возникали после каждой атаки французов. Мощная страховка позволяла креативным футболистам "Ле Бле" играть нестандартно и не предоставляла перуанцам пространства – в отличие от второго тайма, когда Франция неожиданно отпустила игру и дала сопернику относительно свободно чувствовать себя не своей половине.

Сборная Перу проиграла обидно, но справедливо

Перуанцы провели очередной красивый и эмоциональный матч, которым болельщики снова могут гордиться. Подопечные Рикардо Гареки терпели в первом тайме и перехватили инициативу во втором, не отпустив её до конца. Где-то перуанцам и не везло – удар Герреро из пределов штрафной парировал Льорис, а удар Аквино на 50-й минуте пришелся в перекладину. Тем не менее, во всей этой романтике есть одно но – сборная Перу так и не открыла счёт.

Команда, которой нужно забивать и которая владеет мячом 54% игрового времени (а во втором тайме – все 60%), не имеет права при 10 ударах по воротам иметь только два реальных голевых момента. Четыре из пяти перуанских футболистов, которые пробивали по воротам, не имеют в такой ситуаций права ни разу не попасть в створ. Центральные защитники не имеют права открывать такие гигантские зоны, которые были на 34-й минуте после отбора Погба в центре.

Тактические моменты матча ЧМ-2018 Франция - Перу

Матч против Дании перуанцы провели в том же ключе: много контролировали мяч, разрывали оборону соперника, играли нестандартно, били по воротам – но не реализовали пенальти и пропустили несколько острых контратак, одна из которых привела к голу. В каждом из двух матчей сборная Перу заслуживала на симпатию, однако её игроки крайне ужасно проявили себя в реализации моментов и недоработали в определенных компонентах обороны. Конечно, это все идёт от класса команды – но чемпионат мира не предоставляет скидок.

Жиру придаёт Франции класс и вес

Еще после матча против Австралии Дидье Дешам отметил, что французы чувствуют полезность Жиру в те моменты, когда его нет на поле. Сегодня он вышел в основе – и провел просто фантастический матч. Победный гол, забитый после его удара, был только вершиной его прекрасной работы.

Оливье Жиру ведет верховую борьбу во время матча ЧМ-2018 Франция - Перу

Матч можно было вообще не смотреть, сосредоточившись лишь на перемещениях Жиру по полю. Он идеально выбирал позиции, комбинировал и принимал участие в прессинге. Он хорошо цеплялся за передачи, выиграв 5 верховых единоборств (больше всех всех игроков на поле), оформив два отбора и три успешных обыгрыша один в один (у того же Гризманна – всего один такой). По оценкам статистического портала Whoscored, Жиру вошел в топ-5 игроков сборной Франции, а среди форвардов больший рейтинг получил только Мбаппе -– за гол, забитый после удара Жиру.

Интересные факты

1. Франция одержала вторую в истории победу над сборной Перу. До этого "Ле Бле" провели только два матча, выиграв в 1960 г. и минимально проиграв через 22 года в товарищеском матче.

2. Поражение от Франции стало для Перу 10-м в матчах против топ-6 европейских сборных (Англия, Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Франция)

4. Франция на чемпионатах мира не проигрывает южноамериканским командам с 1986 года, а не пропускает – с 1978-го.

4. Уго Льорис провёл 100-й матч в футболке сборной Франции.

ЧМ-2018, группа С, 2-й тур

Франция – Перу – 1:0

Голы: Мбаппе, 34

ЧМ-2018 2 тур

Франция - Перу: Четверг 21 июня 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Перу
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