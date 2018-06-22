Франция – Перу: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Франции и Перу встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе С. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Франция – Перу

21 июня, 18:00, Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"

Главный арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан (ОАЭ)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Результаты Франции и Перу в матчах первого тура чемпионата мира-2018 находятся в антитезисе к оценке их игры: Франция победила, но разочаровала своим неубедительным футболом, а сборная Перу проиграла, но получила положительные оценки от экспертов. Подобное расхождение должно сильно мотивировать оба коллектива на демонстрацию лучших своих сторон, ведь французы перед стартом Мундиаля считались одними из главных фаворитов – а с тем уровнем игры, который был в матче против Австралии, надеяться не на что. Для перуанцев ситуация выглядит более прозаично: в случае поражения их шансы на проход в 1/8 финала хотя и не сгорят, но станут чисто математическими. Да и то лишь при условии проигрыша Дании в двух следующих матчах.

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Дидье Дешам удивительно точно описал причины неубедительности французов в игре против Австралии: плохое начало и предоставление возможности "соккеруз" работать в выгодном для себя ритме. В матче с любым соперником данные проблемы являются недопустимыми, однако особенно важно их не допустить во встрече против скоростного и зажигательного Перу. Дания в первом туре столкнулась с теми же проблемами, что и Франция – и едва не сгорела "инкам", которые просто разрывали команду Аге Харейде. Правда, датчане были слабыми в прессинге – а этот компонент игры у французов поставлен очень хорошо.

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Кстати, в игре против Дании перуанцы не реализовали пенальти, но более важно, что они не реализовали 9000 других шансов. Подобное транжирство во встрече против гипотетических чемпионов мира приведёт к печальным последствиям, ведь разница голов может иметь важное значение перед последним туром – а Перу уже находится в минусе. Впрочем, главное, что их команда создает много действительно голевых моментов – у тех же французов с этим пока не столь радужно.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой лишь два матча в истории: в 1960 году Франция победила Перу на Олимпийских играх, а в 1982 г. проиграла в товарняке. Общий счет противостояния – 2:2.

2. Перу в матчах против топ-6 сборных Европы (Англия Германия, Нидерланды, Италия, Испания, Франция) имеет негативную статистику: 14 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 9 поражений. Общий счет – 12:27.

3. Франция провела 57 матчей против южноамериканских команд, в которых одержала 19 побед, 16 ничьих и получила 22 поражения. Общий счет противостояния – 74:70.

4. Франция на чемпионатах мира не проигрывает южноамериканским командам с 1986 года, а не пропускает – с 1978-го.

4. Уго Льорис может провести 100-й матч в футболке сборной Франции.

Кадровая ситуация

Проблем в лагере обеих команд нет – все здоровы, все без дисквалификаций. Тренеры свободны в своём выборе стартовых составов – и они должны внести в них некоторые коррективы. Дидье Дешам, вероятно, усадит на лавку Усмана Дембеле, который тормозил атаки и не был особо заметен в предыдущей игре. В центре атаки с первых минут должен начать Жиру – как минимум, на это намекают слова Дешама о понимании полезности Оливье в те моменты, когда его нет на поле. Проводить более масштабную ротацию у французского тренера нет смысла.

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Паоло Герреро должен выйти в стартовом составе сборной Перу на матч ЧМ-2018 против Франции

У его коллеги Рикардо Гареки также всё достаточно очевидно. Паоло Герреро вышел на 20 последних минут матча против Дании – и от этого атакующая мощь перуанцев только удвоилась. Лидер "инков" имел вагон моментов, пробивал в дальние углы пятками и придавал игре Перу постоянную динамику и нестандартность, поэтому его выход в основе прямо таки читается. В свою очередь, Флорес может присесть на скамейку, ведь он был наименее ярким в атаке. Все остальные позиции в команде Гареки работают прекрасно.

Ориентировочные составы на матч Франция – Перу

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Толиссо, Канте, Погба, Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Перу: Гальесе, Трауко, Рамос, Родригес, Адвинкула, Йотун, Тапиа, Куэва, Фарфан, Карильо, Геррейро

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Францию ждёт не менее тяжелый матч, чем против Австралии. Впрочем, если "соккеруз" пытались взять своё за счет хорошей организации игры и использования чужих ошибок, то Перу – это чистый атакующий футбол с высоким темпом игры. Французы пока плохо справлялись с поиском собственного ритма, однако большое количество зон, которые предоставят перуанцы, может помочь им в этом. Кроме того, Франция более вариативна в атакующих моделях и мощнее в опорной зоне, чем Дания, поэтому сдержать игру "Ле Бле" "инкам" будет гораздо труднее.

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Скорее всего, перуанцы дадут бой, однако проиграют из-за разницы в классе. Тем не менее, представить без голов команду, которая так много создаёт, трудно – особенно на фоне "привозной" обороны французов. Именно поэтому наиболее вероятным результатом видится нечто похожее на победу Франции со счетом 2:1.