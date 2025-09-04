Дидье Дешам за несколько дней до встречи с Украиной имел ряд кадровых проблем, поэтому пришлось довызвать Бенжамена Павара и Уго Экитике. Кроме того, оказались проблемы и у Усмана Дембеле, который не готовился к игре.

Украина – Франция: Дешам очертил сильные стороны команды Реброва и отметил лишь одного игрока

Как сообщает L'Equipe, за сутки до игры против Украины Усман Дембеле провел тренировку с командой. Отмечается, что Дешам сможет рассчитывать на нападающего ПСЖ и включить его в заявку на игру.

Напомним, что матч между Украиной и Францией состоится во Вроцлаве в пятницу, 5 сентября. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом