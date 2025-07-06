Евро-2025 среди женщин, 1-й тур

Уэльс – Нидерланды – 0:3

Голы: Мидема, 45+3, Пелова, 48, Бругтс, 57

Франция – Англия – 2:1

Голы: Катото, 36, Балтимор, 39 – Уолш, 87

Как дебютанты чемпионата Европы и тридцатый номер в мире (страна с самым низким рейтингом в этом турнире), Уэльс считался аутсайдером. Именно так валлийки и сыграли против Нидерландов. Им удавалось сдерживать соперника почти целый тайм, но в компенсированное время Уэльс пропустил от Вивиан Мидемы – она забила свой сотый гол в 126-м матче за "оранье".

Евро-2025 среди женщин: скандинавское дерби завершилось двумя скандалами, капитан сборной Германии получила травму

Это – национальный рекорд. Во всей Европе больше нее за свои национальные сборные отличились лишь пять футболисток: Биргит Принц (128, Германия), Джули Флитинг (116, Шотландия), Патриция Панико (110, Италия), Элизабетта Виньотто (107, Италия) и Каролина Мораче (105, Италия).

Действующий чемпион Европы среди женщин Англия усложнила себе задачу по выходу из и без того сложной группы – команда Сарины Вигман проиграла Франции. В минуты, предшествовавшие второму голу, "львицы" еле могли выбраться из своей штрафной площади, не говоря уже о том, чтобы пересечь центральную линию поля. Француженки прессинговали и играли на грани фола, но эта манера игры окупилась.

Во втором туре Англия сыграет с Нидерландами, а Франция – с Уэльсом.