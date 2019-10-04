Франция объявила заявку на матчи против Исландии и Турции – отсутствует одна из главных звезд

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, вызванных на октябрьские матчи отборочного турнира к Евро-2020.

Не поможет сборной Франции полузащитник Манчестер Юнайтед Погба, который восстанавливается после травмы. Вернулись в расположение команды нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и хавбек Челси Н'Голо Канте. Они пропустили последние матчи действующих чемпионов мира из-за повреждения.

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Вратари: Альфонс Ареола (Реал), Уго Льорис (Тоттенхэм), Стив Манданда (Марсель).

Защитники: Лео Дюбуа (Лион), Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес (оба – Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона), Рафаэль Варан (Реал), Зума (Челси, Англия), Люка Динь (Эвертон) .

Полузащитники: Матюиди (Ювентус), Сиссоко, Танги Ндомбеле (оба – Тоттенхэм), Корентен Толиссо (Бавария), Н'Голо Канте (Челси).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер (Монако), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Кингсли Коман (Бавария), Жонатан Иконе (Лилль), Тома Лемар (Атлетико), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, после шести отборочных матчей сборная Франции имеет в своем активе 15 очков и делит первое место в своей группе с Турцией.

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