Главный тренер Дидье Дешам вызвал 23 игроков – 3 вратарей и 20 полевых, информирует пресс-служба "Ле Бле".

В списке есть один дебютант. Нападающий Жан-Филипп Матета в 28 лет дождался первого вызова в национальную сборную. Сегодня (2 октября) мощный форвард Кристал Пэлас испытает на прочность оборону Динамо в матче Лиги конференций.

Напомним, в октябре сборная Франции проведет два поединка отбора на ЧМ-2026 – домашний против Азербайджана (10-го числа) и гостевой против Исландии (13-го). После 2 туров "Ле Бле" прогнозируемо идут лидером группы D, набрав максимальные 6 очков. Вероятно, Украине следует рассчитывать на продолжение успешной серии команды Дешама, чтобы конкуренты за второе место не получали "лишние" баллы.

