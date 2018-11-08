Франция объявила список игроков на матчи против Нидерландов и Уругвая

Наставник сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, вызванных в национальную команду на заключительные поединки 2018 года против Нидерландов и Уругвая.

К поединкам, которые сборная Франции проведет в ближайшие 2 недели против команд Нидерландов и Уругвая, будут готовиться 23 игрока, сообщает официальный Twitter сборной Франции.

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Состав сборной Франции на матчи с Нидерландами и Уругваем:

Голкиперы: Льорис, Ареола, Манданда

Защитники: Динь, Кимпембе, Менди, Павар, Рами, Сахо, Сидибе, Варан

Полузащитники: Ндомбеле, Канте, Матюиди, Н'Зонзи, Погба

Нападающие: Дембеле, Фекир, Жиру, Гризманн, Мартиаль, Мбаппе, Товен.

Стоит отметить присутствие в списке Антони Мартиаля, который не был вызван на ЧМ-2018, а последний раз выходил на поле в матче за национальную команду еще в марте (товарищеский матч против России).

Поединок Лиги наций Нидерланды – Франция пройдет 16 ноября. После 3 сыгранных матчей команда Дешама набрала 7 очков и лидирует в группе 1. Даже ничья гарантирует Франции первое место.

20 ноября французы проведут товарищеский поединок против Уругвая. Интересно, что именно после поражения от Франции южноамериканцы прекратили борьбу на ЧМ-2018.

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