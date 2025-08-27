Наставник сборной Франции Дидье Дешам объявил имена игроков, которые будут участвовать в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.

Стали известны имена 23-х футболистов, которые смогут принять участие в сентябрьских матчах сборной Франции.

Ребров огласил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн);

Защитники: Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес (Аль-Хиляль), Ибрагима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вильям Салиба (Франция), Дайо Упамекано (Бавария);

Полузащитники: Дезире Дуэ (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адриен Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Кефрен Тюрам (Ювентус);

Нападающие: Магне Аклиуш (Монако), Брэдли Барколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ), Райан Шерки (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).

Стоит отметить дебют 23-летнего игрока Монако Магне Аклиуша, а также отсутствие вызова для звездного новичка Ливерпуля Уго Экитике, который за 3 матча в составе мерсисайдцев оформил 3 гола и 1 ассист.

Матч между Украиной и Францией состоится уже 5 сентября, а 9 сентября подопечных Дешама ожидает игра против Исландии.