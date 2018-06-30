Франция не проигрывает, когда забивает Гризманн

Голы Антуана Гризманна имеют особое значение для сборной Франции.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины. Это хороший знак для французов. Дело в том, что сборная Франции не проигрывает в матчах, в которых отмечается форвард Атлетико. В 18 таких поединках его команда дважды играла вничью и 16 раз побеждала, сообщает Opta.

Франция – Аргентина – видео голов

Кроме того, Гризманн стал всего третьим французом, который в матчах чемпионатов мира реализовал более 1 пенальти. Зинедин Зидан и Раймонд Копа также дважды забивали с одиннадцатиметровой отметки на Мундиалях.