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ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

Франция не проигрывает, когда забивает Гризманн

19:46 13 Читати українською
Франция не проигрывает, когда забивает Гризманн
Антуан Гризманн / ФИФА

Голы Антуана Гризманна имеют особое значение для сборной Франции.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины. Это хороший знак для французов. Дело в том, что сборная Франции не проигрывает в матчах, в которых отмечается форвард Атлетико. В 18 таких поединках его команда дважды играла вничью и 16 раз побеждала, сообщает Opta.

Франция – Аргентина – видео голов

Кроме того, Гризманн стал всего третьим французом, который в матчах чемпионатов мира реализовал более 1 пенальти. Зинедин Зидан и Раймонд Копа также дважды забивали с одиннадцатиметровой отметки на Мундиалях.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
Франция - Аргентина ЧМ 2018 Франция Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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