Франция – один из претендентов на трофей. Элитные игроки, тренер стабильно дает результат. Австрия также приехала на турнир с большими ожиданиями, ведь Ральф Рангник сумел сформировать сильную команду. Отец системы "Ред Булл" и воспитанники системы "Ред Булл".

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Франция рвала на пространстве

Дидье Дешам сегодня сделал ставку динамичный футбол: никаких затяжных атак, минимум стерильных перепасовок. Французы не чурались отдавать мяч, садясь к собственной штрафной, а затем вылетали в быстрые атаки. Звездные форварды комфортно чувствовали себя на пространстве, Рабьо разгонял контры, Гризманн умными открываниями и своевременными передачами создавал Австрии еще больше проблем.

KYLIAN MBAPPÉ WOW ‍ pic.twitter.com/K6lglnSGMd — Dr Yash  (@YashRMFC) June 17, 2024

Мбаппе формально стартовал на острие, но искал зоны по всему полю. Оттянулся на левый фланг – сразу получил момент (спас голкипер), оттянулся на правый фланг – создал гол. Австрийская защита не выдержала концентрации креатива от Дембеле и Мбаппе. Килиан прострелил в штрафную, а там Вёбер в панике срезал мяч в собственные ворота.

Австрия – топ, но не настолько

Австрия производит впечатление обученной команды. Футболисты знают, что делать с мячом, умеют в прессинг, дорабатывают переходные эпизоды. Сегодня не хватило класса. Как ни старайся, а успеть за ногами Мбаппе очень сложно. Австрийцы показали наигранную комбинацию с прострелом Грегорича, скидкой Забитцера и ударом Баумгартнера – образцово отыграл Меньян.

70% of the Earth is covered by water, the rest by N'golo Kanté



Still bossing it at 33-years old pic.twitter.com/F4xmdZ2SGN — OneFootball (@OneFootball) June 17, 2024

Австрии не хватило футболиста, который способен внести хаос, удивить соперника. А так Франция читала и останавливала атаки. Все предсказуемо, все по плану – идеальные условия для "ле блё". Очень понравился в центре поля Канте, который не заплесневел в Саудовской Аравии (3 отбора, 2 перехвата). Ральф Рангник без плана Б. Возможно, в других матчах хватит и качественного плана А, но не с французами. 5 ударов за 90 минут.

Мбаппе вместо гола принес нервы

Не скажешь, что класс побил порядок, ведь Франция также очень организована. Просто на хорошую тактику надстроены грандиозные качества футболистов. Еще в начале второго тайма французы должны были закрывать матч. Мбаппе чудом не реализовал выход один на один, Гризманн с окровавленной головой не успел замкнуть прострел Тео, а Жиру не попал по мячу.

Дидье Дешам все же получил порцию негатива сегодня. Сначала потекла кровь из головы Гризманна, которого толкнули на рекламные щиты, а затем Мбаппе расквасил себе нос. Килиан во время подачи со штрафного врезался головой в Дансо. Все залило кровью. Капитан решил выразить протест, зашел на поле без разрешения арбитра и завершил матч с желтой.