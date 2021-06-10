Франция может погрязнуть в конфликте перед Евро – Мбаппе разозлился из-за претензий Жиру
Сборная Франции не может похвастаться идеальной атмосферой за несколько дней до старта Евро.
Килиан Мбаппе изрядно возмущен публичными обвинениями Оливье Жиру, утверждает L'Équipe.
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Нападающий Челси отметился дублем в спарринге против Болгарии (3:0), но хотел большего. Жиру пожаловался прессе, что партнеры часто игнорируют его в выгодных позициях. Мбаппе воспринял эти претензии в свой адрес и хотел дать жесткий ответ, но все же воздержался.
Добавим, что Франция стартует на Евро 15 июня матчем против Германии. Также в группе F оказались Португалия и Венгрия.
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