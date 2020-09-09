Стартовая активность балканцев позволила им забить быстрый гол: Ловрен принял пас в штрафной, убрал защитника и классно пробил в дальний угол Льориса уже на 17-й минуте.

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Франция ответила сразу двумя голами в раздевалку. Сначала Гризманн с нескольких метров замкнул прострел Марсьяля, а затем Бен Йеддер пасом с правого фланга нашел Марсьяля – форвард МЮ пробил в штангу, а мяч влетел в ворота от спины Ливаковича.

Во втором тайме сценарий повторился – хорваты забили на старте, а затем пропустили от "трехцветных" дважды. Брекало накрутил трех оппонентов после классной передачи Ковачича и переиграл кипера из пределов штрафной уже на 55-й минуте. Но потом Упамекано прекрасно головой замкнул навес Гризманна и снова вывел Францию ​​вперед. А добил гостей Жиру, уверенно реализовавший пенальти.

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