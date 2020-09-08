Финалисты ЧМ-2018 сошлись в новом поединке на Стад де Франс. Активнее на старте были балканцы. Перишич, Брозович, Ребич с первых минут начали работать над обострением ситуации у ворот команды Дешама. В свою очередь хозяева из-за экспериментального состава действовали осторожно, минимизируя риски.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Однако, этот подход не спас Францию от быстрого пропущенного мяча. На 17-й минуте после подачи углового мяч отскочил к Деяну Ловрену, а тот на замахе убрал защитника и мощно пробил в дальний угол ворот Льориса – 0:1!

Гол разбудил "трехцветных" и постепенно французская сборная заиграла активнее на чужой половине поля. В частности, Марсьяль решился на дальний удар (неточно), а Гризманн и Сиссоко попытались перспективными фланговыми прострелами найти партнеров на линии вратарской (оборона "шахматных" действовала надежно).

Франция – Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Реальный шанс забить выпал Франции на 33-й минуте. Это Марсьяль вывел Гризманна на ударную позицию, но форвард Барселоны проиграл дуэль один на один с Ливаковичем. Еще несколько минут спустя Антуан попытался забить со стандарта, но его выстрел со штрафного прошел над перекладиной.

Однако, давление французов дало свои плоды еще до перерыва. Сначала Бен Йеддер и Марсьяль разыграли комбинацию, завершившуюся прострелом на Гризманна – нападающий переправил мяч в ворота с нескольких метров. А в добавленное арбитром время после прострела Бен Йеддера с правого фланга Марсьяль пробил в штангу, а мяч от спины Ливаковича закатился в сетку – 2:1.

Казалось, что чемпионы мира окончательно изменили ход поединка. Однако, старт второй половины спровоцировал эффект дежавю. Хорваты пошли вперед, создали несколько полумоментов и, наконец, забили на 55-й минуте. Сыграл джокер наставника балканцев Златко Далича. Ковачич с центра поля разрезной передачей вывел на оперативный простор Йосипа Брекало, который оставил в дураках трех (!) защитников "трехцветных" и пробил Льориса – 2:2!

Правда, в этот раз Франция пришла в себя быстрее. По инерции "шахматные" провели еще несколько атак, но на 65-й минуте упустили Дайота Упамекано при подаче углового – Гризманн навесил, а центрбек со второго этажа (не удержал оппонента Ловрен) вколотил мяч в ворота.

Хозяева сразу же провели серию атак, чтобы закрепить свое преимущество. В частности, Гризманн создал момент для Марсьяля, но форвард МЮ проиграл ближний бой хорватскому киперу. И все же давление "трехцветных" достигло цели. На 77-й минуте Оливье Жиру уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой в ​​собственной штрафной в исполнении Брозовича.

Точное повторение результата решающего матча Мундиаля в России привело к уменьшению оборотов. До конца поединка напряжение возникало лишь благодаря дальним ударам. В частности, Фекир пытался реализовать опасный штрафной, но попал в стенку. Зато после мощного выстрела из-за пределов штрафной от Влашича за Францию ​​сыграла стойка.

Итак, уверенная (по результату) победа хозяев позволила вместе с португальцами делить 1-2 места в группе А3 Лиги наций (обе сборные набрали по 6 очков). Зато команда Хорватии, как и шведы, прогнозируемо оказалась в аутсайдерах. После двух туров у них нули в пункте зачетных баллов.

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