Франция – Германия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Французы и немцы встречаются в первом туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Франция – Германия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Бензема, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толиссо, Зума, Динь, Коман, Бен Йеддер, Кунде.
Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Хаверц, Гнабри, Мюллер.
Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Клостерманн, Нойхаус, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.