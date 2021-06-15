В центральном матче первого тура Евро-2020 встретятся два последних чемпиона мира. Анонс и прогноз поединка Франция – Германия читайте на "Футбол 24".

Самая громкая вывеска группового этапа Евро. Матч важный, но не решающий. Франция и Германия по умолчанию должны выходить в плей-офф – последнее место в группе уготовано Венгрии. Обе команды выйдут на пик под ключевые стадии турнира. Перед первым туром значительно большее давление на Бундестим.

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Йоахим Лев за последние три года выдержал килотонны критики и грязи. Он пообещал провести смену поколений и перестроить игру сборной. Йоги не стеснялся резких непопулярных решений – например, отказ от Мюллера, Хуммельса и Боатенга или переход на схему с тремя центрбеками. Все это сопровождалось провалами: ужас в первой Лиге наций, позорный разгром от Испании.

Лева критиковали все и каждый, интерес к сборной упал. Единственным правильным решением была отставка. Тренер объявил, что уйдет после чемпионата Европы, и тем самым разрядил обстановку. Теперь все просто желают Йоги красивого прощания. Однако невнятный футбол с противной многим схемой 3-4-3 остался.

Лев упорно продолжает ставить на нее. В частности, такая формация ожидается сегодня. Если она приведет к очередному фиаско, поднимется новая волна осуждения. Ко всему прочему Германия играет дома, что повышает уровень ответственности. Поражение от Франции на Альянц Арене будет трудно перекрыть чем-то другим, кроме финала. Бундестим не имеет права стартовать с поражения.

Другое дело Франция, которая считается главным фаворитом Евро-2020. От "ле блё" в первом матче ждут не столько победы любой ценой, как подтверждения готовности стать чемпионами. Игрового подтверждения: что Бензема хорошо интегрировался, что проблемы с реализацией решены, что ромб в центре поля удобен и эффективен.

Французы после триумфального ЧМ-2018 проиграли только два официальных матча. Это та же команда, которая выигрывала Мундиаль. Даже более сыгранная и вариативная. И такая же прагматичная. В марте сборная Украины остановила эту машину, но немцы такой автобус не припаркуют и будут более уязвимыми. Разбитая оборона Бундестим страдала с македонцами, а здесь Гризманн, Погба, Бензема и Мбаппе.

Килиан на прошлой неделе немного взбаламутил воду агрессивной реакцией на слова Жиру. Оливье весь сезон просидел в запасе Челси, а в сборной место в основе пришлось отдать Бензема. Когда Жиру все же получил шанс от Дидье Дешама, ему показалось, что партнеры включили игнор. Публичные претензии очень остро воспринял Мбаппе, который порывался даже организовать пресс-конференцию. В итоге конфликт якобы замяли (Жиру извинился), но осадок остался.

Ориентировочные составы команд

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн – Бензема, Мбаппе.

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Хаверц, Гнабри, Мюллер.

Стартовые составы спрогнозировать довольно легко. Дидье Дешам сообщил о готовности всех футболистов на 100%. Повреждения Бензема и Гризманна оказались не серьезными. Сюрпризов от Франции быть не должно.

Йоахим Лев может удивить, но все (и частично сам Йоги) указывает на то, что Бундестим скопирует состав из спарринга против Латвии. Киммих согласился сместиться на проблемный правый фланг. Возвращённые в сборную Хуммельс и Мюллер обязательно должны быть в старте. В атаке не будет ярко выраженного форварда: Гнабри, Мюллер и Хаверц (Вернер, Сане) будут постоянно обмениваться позициями.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У букмекеров Франция проходит незначительным фаворитом: 2.6 на победу "ле блё", 2.8 на немцев, 3.2 на ничью. Но здесь уже учтен фактор домашнего поля для Бундестим. Хотя у гостей есть Павар, Эрнандес, Коман и Толиссо, для которых Альянц Арена фактически родная.

Мы прогнозируем, что Франция будет выглядеть лучше, но Германия сведет матч к ничьей. У Лева есть футболисты, способные делать результат на индивидуальных качествах, но у Дешама таких исполнителей не меньше. Плюс действующих чемпионов мира защищает отработанная система. Заслуженная победа Германии станет сенсацией.