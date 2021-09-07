Франция – Финляндия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Сборная Франции в рамках квалификации к ЧМ-2022 принимает Финляндию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Франция – Финляндия начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Франция: Льорис – Зума, Варан, Кимпембе – Дюбуа, Погба, Рабьо, Т. Эрнандес – Гризманн, Бензема, Марсьяль
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Вайсанен, Камара, Пукки, Шюллер, Ниссиле, Алхо, Уронен, Похьянпало
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