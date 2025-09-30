На чемпионате мира 2025 среди команд U-20 состоялись очередные матчи. Отчет и результаты поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат мира U-20. 1-й тур

Группа F

Колумбия U-20 – Саудовская Аравия U-20 – 1:0

Гол: Переа, 64

Норвегия U-20 – Нигерия U-20 – 1:0

Голы: Хольтен, 9 (пен)

Группа E

США U-20 – Новая Каледония U-20 – 2:1

Голы: Кремаски, 2, 4, 37, Цакирис, 7, Вестфилд, 28, Норрис, 35, 44, Хабрун, 68, Кэмпбелл, 73 – Симане, 70

Франция U-20 – ЮАР U-20 – 2:1

Голы: Бермон, 25, Мишаль, 80 – Ах Шин, 33 (пен)

Испания проиграла Марокко на старте чемпионата мира U-20, Бразилия расписала ничью с Мексикой, победа Аргентины

В группе F есть два лидера – Колумбия и Норвегия. Обе команды одержали минимальные победы над своими соперниками. Колумбийцы обыграли Саудовскую Аравию благодаря голу Переа, и Норвегия удержала победу над Нигерией, забив лишь с пенальти.

Франция вырвала победу над ЮАР лишь на 80 минуте благодаря вингеру Монако Мишалю. А в другом матче этой группы США без проблем расправились с Новой Каледонией, забив аж 9 голов. Сейчас это противостояние самое результативное на турнире. Три мяча представитель Океании пропустил за первые 10 минут. Едва ли не каждый опасный момент США завершался голом.

Панама U-20 – Украина U-20: анонс матча ЧМ-2025