Более десятилетия сборная Бельгии была одной из сильнейших в мире – и по игре, и по результатам. Очень долго возглавляла рейтинг ФИФА. Однако так ничего и не выиграла, а главной причиной этого стал Дидье Дешам. Франция останавливала "дьяволов" в моменты, когда они были ближе всего к успеху. Речь идет о ЧМ-2018 и плей-офф Лиги наций 2021 года, где эти команды встречались в полуфиналах. Оба раза торжествовали "Ле блю".

Хотя вывеска отчетного матча довольно громкая, за групповой этап к обеим командам есть вопросы. Обе вышли в 1/8 финала со второго места своих квартетов. Для Бельгии это точно провал, ведь ее соперниками были Украина, Румыния и Словакия. Франция якобы и имеет оправдание, потому что имела более сильных соперников, но не настолько, чтобы не забить ни одного гола с игры. Был только "самострел" австрийцев и пенальти для Мбаппе.

Поэтому никого не удивили тактические изменения тренеров. Доменико Тедеско решил в атаке играть 3-5-2, с очень атакующими латералями (справа действовал Карраско, а слева – Доку). В нападении пару Лукаку составил Опенда, который в группе почти не играл. Очень важными были перемещения Карраско, который мог и освободить фланг для Кастаня, насытив середину поля, и стать дополнительным защитником, в зависимости от ситуации. При обороне бельгийцы располагались в 4-4-2.

Дидье Дешам тоже прислушался к критике, отцепив от основы Усмана Дембеле. Вместе с вингером ПСЖ отказались и от схемы 4-3-3. Франция начала с 4-3-1-2. Под парой Мбаппе-Тюрам располагался ромб, вершиной которого был Гризманн. Этот четырехугольник легко выиграл борьбу за контроль мяча, но очень быстро трое из этих игроков "подсели" на желтые карточки. Интересно, что единственным без предупреждения оставался только Канте, который якобы больше всех должен был работать на оборону.

На старте матча Франция заставляла соперника вжиматься в собственную штрафную площадку. На этом и все. Найти пути к воротам Бельгии не удавалось. Вспоминаем лишь неточный удар Рабьо и очень слабую попытку от Гризманна. У подопечных Тедеско не было и этого, но игра на контратаках могла принести результат. Врывание Доку фолом сорвал Гризманн. Со штрафного то ли бил, то ли навешивал Де Брюйне. Все равно получилось опасно, и Меньяну пришлось продемонстрировать, что с его реакцией все в порядке.

Вот на такие вспышки и могла рассчитывать Бельгия. Комбинационная игра у нее не клеилась. Чтобы вы понимали, в первом тайме у "дьяволов" было меньше передач, чем у французов исключительно на чужой половине поля. По касаниям в штрафной было отставание почти в три раза. Кроме того штрафного, можем вспомнить еще тщетные попытки Опенда заработать пенальти – Тео играл контактно, но чисто.

Другое дело, что и Франция ничего не создавала со своего владения. Разве неточный удар Тюрама после навеса Кунде. Это был единичный случай, когда центрбеки номинальных гостей проиграли воздух. В этом компоненте они по-настоящему доминировали. Именно защитники сборной Бельгии – главная причина, почему на перерыв команды ушли без голов.

На старте второй половины Франция выдала мощный период. Все началось с удара Чуамени. Хавбек Реала решился пробить издали. Мяч на пути к воротам задел ногу Фаса, чем существенно усложнил задачу Кастельсу. Голкипер осуществил великолепный сейв, спас от гола. "Ле блю" не отступили – подали угловой, заработали штрафной, провели атаку тертым темпом.

Завершилась эта активность индивидуальным перфомансом Мбаппе. Килиан накрутил Онана, Вертонгена и Де Брюйне, после чего с разворота бахнул по воротам, до которых было метров десять. Тут уже Кастельсу было бы крайне сложно спасать, но, на его счастье, мяч полетел над перекладиной, очень близко. Форвард Реала сразу получил второй шанс, но на этот раз все было крайне неточно.

Отбившись, Бельгия огрызнулась. Де Брюйне классно запустил Карраско в чужую штрафную. Там реактивный Тео Эрнандес успел оттеснить Яника от мяча. Этот эпизод не был случайным, он положил начало десятиминутке, в течение которой подопечные Доменико Тедеско контролировали игру и создавали остроту. Лукаку не пробил так, чтобы Меньяну было сложно, а Де Брюйне – смог. Голкипер отбил перед собой, но на добивание из соперников никто не успел.

И каким же был ответ за этот момент. Коло Муани получил передачу от Канте и пробил по воротам. Откровенно говоря, пробил плохо, но свою ногу подставил Вертонген. Этот рикошет оказался фатальным. Кастельс уже летел в противоположный угол ворот, поэтому мяч оказался в сетке. Очередной автогол. Франция прошла в четвертьфинал Евро-2024, до сих пор не забив ни одного гола с игры. Кстати, "Ле блю" теперь рекордсмены по количеству автоголов на чемпионатах Европы – 5.