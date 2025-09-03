"Хотя меня уже вызывали в национальную сборную, этот вызов важнее. Тогда мы приезжали молодежным составом приобщиться к тренировкам взрослой команды, а этот вызов уже полноценный. Узнал о нем от администратора Динамо, когда поступили соответствующие документы. Конечно, я очень доволен, ведь это была моя мечта с самого детства. Впечатления только положительные, ведь ко мне поступило много поздравлений в сообщениях от друзей, семьи, ребят из Динамо и бывших партнеров.

У меня уже был опыт игры в молодежных сборных. Хочется закрепиться в первой команде, продемонстрировать все свои качества, чтобы вызывали и на следующие сборы. Помогает, что рядом партнер по команде – Назар Волошин. Мы были вместе в молодежной сборной и в своем клубе. Всюду вместе – в матчах и на тренировках. Но, думаю, наладим контакт со всеми игроками, ведь всех знаем. Подъедут ребята, которые мне хорошо известны по Динамо, – Ванат, Миколенко, Забарный.

Мне хотелось бы, чтобы в матчах с Францией и Азербайджаном мы одержали победы и набрали максимальное количество очков. Для меня же лично было бы хорошо, чтобы я дебютировал в сборной, если тренерский штаб доверит место в составе.

Сборная Франции для меня – это космос. Очень сильные игроки, которых даже не буду перечислять, ведь там каждая фамилия – высочайший уровень. Конечно, топ-сборная с топ-футболистами", – сказал Михавко для пресс-службы УАФ.

Напомним, этой осенью сборная Украины начнет выступления в отборе к ЧМ-2026. Сине-желтые 5 сентября во Вроцлаве (Польша) сыграют против Франции (начало в 21:45 по киевскому времени), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (начало в 19:00). В группе D также будет выступать Исландия.

