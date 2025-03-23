Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от второго поединка плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией.

– Запас у нас хороший. Хорошо, что 3:1 в нашу пользу. Много читаю, что сейчас сравнивают этот матч с Францией. Но Франция была в разы сильнее, чем нынешняя Бельгия. Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Успехов сегодня!

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– Какой счет прогнозируете?

– Рискну поставить на 1:1.

– Давайте попробуем спрогнозировать стартовый состав.

– Трудно предугадать, но давайте попробуем. Вратарь – Лунин. Правый защитник – Зинченко. Центр обороны – Забарный и Матвиенко. Левый защитник – Миколенко. Опорный – Калюжный. Центр полузащиты – Судаков – Шапаренко. Слева – Цыганков, справа – Ярмоленко. Нападающий – Яремчук. Я хочу Андрея Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за Динамо в последних матчах.

Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рому Яремчука. Он мне напоминает моего плана нападающего. А кто будет играть решать Сергею Станиславовичу, – сказал Милевский для Sport-Ехрrеѕѕ.

Напомним, Ответный матч плей-офф с Бельгией за выход в дивизион А Лиги наций состоится 23 марта. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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