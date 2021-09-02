Сборная Франции расписала ничью со сборной Боснии и Герцеговины в 4-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Настоящая сенсация в группе сборной Украины. В конце первого тайма команды обменялись голами Джеко и Гризманна, а вот во втором из знаковых событий можно вспомнить разве удаление Кунде за грубый подкат.

Босния и Герцеговина удержала сенсационную ничью с Францией на выезде

Поскольку и Украина сыграла вничью с Казахстаном, то никаких изменений в таблице не произошло. Франция осталась первой, опережая "сине-желтых" на четыре очка. Босния и Герцеговина с двумя пунктами в активе предпоследняя, но имеет матч в запасе.