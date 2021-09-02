Франция – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:53 - Читати українською
Сборная Франции расписала ничью со сборной Боснии и Герцеговины в 4-м туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".
завершено
50’ Жюль Кунде
Эдин Джеко 36’
36’ Эдин Джеко
50’ Жюль Кунде
Настоящая сенсация в группе сборной Украины. В конце первого тайма команды обменялись голами Джеко и Гризманна, а вот во втором из знаковых событий можно вспомнить разве удаление Кунде за грубый подкат.
Босния и Герцеговина удержала сенсационную ничью с Францией на выезде
Поскольку и Украина сыграла вничью с Казахстаном, то никаких изменений в таблице не произошло. Франция осталась первой, опережая "сине-желтых" на четыре очка. Босния и Герцеговина с двумя пунктами в активе предпоследняя, но имеет матч в запасе.
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