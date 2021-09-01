Франция – Босния и Герцеговина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Франция в рамках отбора к ЧМ-2022 принимает Боснию и Герцеговину. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Франция – Босния и Герцеговина начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Франция: Льорис – Кунде, Варан, Кимпембе, Динь – Верету, Погба, Лемар – Бензема, Гризманн, Мбаппе
Запасные: Манданда, Меньян, Дюбуа, Марсьяль, Диаби, Канте, Чуамени,Зума, Коман, Лангле, Тэо Эрнандес
Босния и Герцеговина: Шехич – Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин – Сушич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац – Демирович, Джеко
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Ковачевич, Крунич, Превляк, Гояк, Ципетич, Налич, Йоветич, Стеванович, Лончар
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