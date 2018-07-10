Франция – Бельгия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018

Франция и Бельгия сыграют за право выйти в финал Чемпионата мира 2018. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Франция – Бельгия

10 июля, 21:00, Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

Главный арбитр: Андреас Кунья (Уругвай)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Франция – Бельгия: прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2018

Бельгия остается единственной командой нынешнего Мундиаля, которая выиграла все 5 матчей на турнире в основное время. Франция не сумела обыграть Данию на групповом этапе в единственном поединке Чемпионата мира 2018, который завершился нулевой ничьей. А вот на этапе плей-офф обе команды выжимали максимум, отыграв наиболее феерические матчи 1/8 финала.

Франция перестреляла Аргентину 4:3, Бельгия сделала чудо-камбэк во втором тайме против Японии (3:2). В четвертьфинале французы сыграли один из самых скучных матчей стадии, легко обыграв Уругвай – 2 удара в створ принесли результат 2:0. Бельгия же обыграла Бразилию 2:1, и это была одна из лучших игр турнира.

Если бы матчам присваивали девиз, в этой дуэли он звучало бы примерно так: "Мы знаем вас, вы знаете нас". Авторские права принадлежат Дидье Дешаму, если что. Капитан французов Уго Льорис против 3-х одноклубников из Тоттенхэма – Вертонгена, Алдервейрелда и Муссы Дембеле. Вратарь Челси Тибо Куртуа будет останавливать атаки партнера Оливье Жиру, но ему также хорошо известна мощь в центре поля Н'Голо Канте, который попытается остановить их общего хорошего знакомого Эдена Азара.





Дуэль манкунианцев Погба – Феллаини в полузащите, к этой компании приписываем еще одного дважды "дьявола" Ромелу Лукаку. Томас Менье непременно встретился бы на поле с Мбаппе, если бы не дисквалификация. В обеих командах также одноклубники из Манчестер Сити, Монако и Барселоны, а Феррейра-Карраско хорошо помнит со времен выступлений за Атлетико, на что способны Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес.

Помощник главного тренера "красных дьяволов" Тьерри Анри вообще становился чемпионом мира-1998 в составе Франции и, кажется, знает о вас все. Дидье Дешам был его партнером по той золотой команде, а сейчас тренирует по другую сторону баррикад и говорит о визави следующее: "Он является частью вражеской команды – это тяжело, но по-человечески с удовольствием с ним встречусь".

Кадры

По ходу турнира у Франции только 2 позиции вызвали сомнения. В атакующем участке полузащиты Матюиди не сразу, но отвоевал место в основе. А вот Жиру воспользовался неиспользованным шансом Усмана Дембеле. Проблем с травмами и дисквалификациями удалось избежать, поэтому предсказать стартовый состав Дешама кажется проще простого.

У Бельгии только дисквалифицированный Менье, который играл в 4-х предыдущих матчах из 5-и, нарушает кадровую идиллию. Эта потеря может заставить Мартинеса перейти на классическую схему 4-4-2, где Вертонген и Алдервейрелд переместятся на фланги защиты. Однако 4-й испанский тренер в истории, добравшийся до полуфинала Кубка мира, уже удивил бразильца Тите и может повторить свои фокусы сегодня.



Интересные факты

Мало того, что они на клубном уровне регулярно играют друг против/за друга, так еще и их страны встречаются чаще всего. Ни с одной другой сборной Франция не играла столько, сколько с Бельгией: 77 матчей, 26 побед и 31 поражение.

А вот в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы абсолютное преимущество у другой команды. Франция обыграла Бельгию в матче за 3 место ЧМ-1986 (4:2 в овертайме), а в 1/8 ЧМ-1938 справилась за 90 минут 3:1. На Евро-1984 французы вообще разгромили бельгийцев 5:0.

Бельгия наколотила больше всех голов (14) на одном Мундиале с ЧМ-2002 (Бразилия тогда остановилась на 18-и забитых мячах и выиграла золото).



Мартинес проиграл с бельгийцами свой первый матч на посту, но сейчас выдает серию из 24-х матчей без поражений (19 побед).

Бельгия на ЧМ-2018 больше Франции ​​набегает километров (525 против 505), пробивает в целом (85 против 56), попадает в створ (33 против 19) и владеет мячом (53% против 51%).

Свой первый матч 1/2 финала Чемпионата мира Бельгия проиграла 0:2 Аргентине, которая в итоге победила на ЧМ-1986. Правда тогда бельгийцы выступали значительно слабее: 3-е место в группе, победа над СССР, у которого основу составляли игроки киевского Динамо, благодаря судьям, а испанцев выбили только по пенальти.

В 2010-х Бельгия французам еще не проигрывала: победа 4:3 и два раза по 0:0 в спаррингах.

Ориентировочные составы

Франция: Лорис – Лукас Эрнандес, Умтити, Варан, Павар – Канте, Погба – Матюиди, Гризманн, Мбаппе; Жиру.

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Компани, Вермален, Алдервейрелд – Карраско, Витсель, де Брюйне, Шадли – Азар, Лукаку.

Прогноз

Это матч, который, казалось бы, должен порадовать большим количеством моментов и голов. Потенциал обеих атак огромен. Однако с другой стороны, это полуфинал, и здесь свои законы. Команды запросто могут выдать феерию с 5-6 голов, но могут выбрать другой путь и максимально засушить игру. Есть предчувствие, что все решится в основное время.

Симпатии принадлежат невероятному поколению Бельгии, ведь у французов еще все впереди и у них море талантов с каждой декадой в отличие от соперника, который в полуфинале Кубка мира играл еще 32 года назад. Впрочем в жизни часто случается не так, как хочется. Поэтому ставим на то, что Франция, как более прагматичная команда, победит 2:1.