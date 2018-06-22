Франция – Австралия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Франция и Австралия встретятся 16 июня в Казани на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Франция – Австралия состоится на Казань Арене 16 июня в 13:00. "Футбол 24" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Франция – Австралия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британские специалисты из William Hill считают сборную Франции безусловным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "трехцветных" составляет всего лишь 1,22. Потенциальный триумф австралийцев оценивается баллом 13,00, а ничья – 6,00.

Не слишком отличается и прогноз от Bwin. Австрийская контора предлагает поставить на победу Франции с коэффициентом 1,25. В возможный успех сборной Австралии сложно поверить: коэффициент на их победу составляет 12,00. Вероятность ничьей оценивается баллом 6,00.

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В сборной Франции вызывает беспокойство то, что Килиан Мбаппе получил травму в столкновении с Рами не тренировке. Пессимисты сразу же заявили, что форвард пропустит Мундиаль, но сам он заверил, что сыграет на ЧМ-2018.

Сборная Австралии пока запомнилась тем, что не взяла на чемпионат мира уроженца Украины Никиту Рукавицу по политическим причинам. По мнению СМИ, именно происхождение форварда не позволило ему сыграть на ЧМ-2018.