Франция – Австралия: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между французами и австралийцами.

Франция – Австралия

16 июня, 13:00, Казань, "Казань Арена"

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборная Франции является одним из фаворитов турнира, поэтому многие считают, что подопечные Дешама должны фактически "не заметить" австралийцев, которые всё же выглядят более слабой командой на фоне Перу и Дании. Однако, следует отметить, что "соккеруз" сейчас находятся в довольно неплохой форме, а перед стартом на турнире выиграли оба товарищеских матча. Сначала подопечные Берта ван Марвейка разбили сборную Чехии (4:0), а затем обыграли Венгрию (2:1), следовательно, подходят к старту на турнире в хорошем тонусе.

Французская же сборная перед началом ЧМ-2018 сыграла 2 товарищеских матча со сборными-неудачниками отбора к Мундиаля, но выиграть смогла лишь в одном из них: сначала "трехцветные" обыграли Италию (3:1), а затем не смогли справиться со сборной США (1:1).

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Готова ли обновленная Франция к борьбе за высокие достижения?

Французская национальная сборная со времен домашнего Евро двухлетней давности очень серьезно обновила свой состав. Лишь 7 игроков команды Дешама имеют опыт выступлений на крупных международных турнирах. Но даже несмотря на этот факт, "трехцветные" имеют очень сильный состав, один из лучших на турнире. Особенно это касается полузащиты и атакующей линии, и вряд ли австралийская защита способна будет остановить эту "французскую машину".

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"Головная боль" Дидье Дешама: Гризманн или Жиру?

Несмотря на тот факт, что атака является фактически сильнейшей линией французской сборной, Дидье Дешам должен сделать нелегкий выбор относительно сочетания атакующих игроков, которые выйдут в старте на матч с Австралией. Если говорить о позиции центрфорварда, то чаще всего на острие атаки Дешам использует Жиру или Гризманна.

Оба форварда сейчас находятся в хорошей форме, но следует сказать, что в период с марта по июнь этого года Жиру в товарищеских матчах отметился двумя голами (Колумбии и Ирландии), в то время, как Гризманн забил лишь однажды в ворота Италии. Более того, если брать общую статистику выступлений за сборную, то опытный форвард Челси здесь также имеет преимущество над звездным Гризманном. Оливье в среднем в футболке национальной команды забивает 0.42 гола за игру, тогда как показатель Антуана – 0.37.

Антуан Гризманн и Оливье Жиру в составе сборной Франции

Сильной стороной Гризманна является то, что он может одинаково эффективно для сборной Франции играть практически на любой позиции в атаке. Кроме этого, одна из главных звезд этого состава "синих" подходит к старту на турнире в хорошем психологическом состоянии. Речь о том, что "свежеиспеченный" обладатель Кубка Лиги Европы в составе Атлетико буквально на днях развеял все слухи относительно будущей клубной карьеры, заявив, что остается в Мадриде.

На что рассчитывать Австралии?

Очевидно, что Франция является более классной и сильной командой, и вряд ли подопечные Берта ван Марвейка смогут сохранить свои ворота "сухими". Однако сила "соккеруз" в двух опытных опорных полузащитниках, которые имеют опыт выступлений в АПЛ. Речь о Аароне Муе, который провел довольно приличный сезон в АПЛ в составе "Хаддерсфилда", а также о 33-летнем ветеране – Миле Единаке. Муй является самым дорогим игроком (10 миллионов евро) в составе австралийской сборной, а Единак – многолетний лидер и капитан команды, который к тому же сыграл ключевую роль в выходе "соккеруз" на ЧМ-2018 (дубль и ассист в стыковом матче против Гондураса).

Этим двум ребятам выпало испытание противостоять Погба, Канте, Матюиди и другим звездным полузащитникам сборной Франции, и именно Муй и Единак должны будут разрушать связи между обороной и атакой подопечных Дешама, время от времени пытаясь обострить игру и на половине поля соперника.

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Также не следует забывать и о главной звезде "соккеруз" и ее лучшем бомбардире за всю историю. 38-летний Тим Кэхилл – последний представитель "поколения Видуки, Кьюэлла и Брешиано", все еще выступает в составе сборной, а его опыт и голевое чутье до сих пор способны помочь австралийцам. Кроме этого, Тим входит в элитный клуб игроков забивали трех чемпионатах мира подряд. Вероятно, Кэхилл будет возможность увеличить свой рекорд на ЧМ-2018, а страна всё ещё рассчитывает на него, даже несмотря на довольно почтенный по футбольным меркам возраст.



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История взаимоотношений

Франция и Австралия встречались четыре раза за всю историю, и только дважды французы праздновали победу (в мае 1994 года на Кубке Кирин в Японии – 1:0 и в октябре 2013 года в товарищеском поединке в Париже – 6:0). 11 ноября того же 2013 года в ещё одной товарищеской встрече, но теперь уже в Мельбурне, была зафиксирована ничья 1:1. Единственная же победа "соккеруз" над французами была добыта в рамках Кубка конфедераций в 2001 году, когда австралийцы смогли минимально обыграть соперника – 1:0.

Кадровая ситуация перед игрой

Обе сборные подходят к дебютному матчу на турнире в полной боевой готовности. Болельщики сборной Франции успели поволноваться из-за повреждении Килиана Мбаппе, однако 19-летний форвард уже успел восстановиться и полностью готов помочь своей команде.

Слова

Килиан Мбаппе, форвард сборной Франции:

Я знаю некоторых игроков сборной Австралии. Они не являются очень известными, но это хорошая команда, которую нельзя недооценивать. Да, они аутсайдеры, но это означает, что им абсолютно нечего терять

Тим Кэхилл, нападающий сборной Австралии, о возможности стать уникальным игроком, забивавшем на четырех Мундиалях подряд:

Конечно, я не могу об этом не думать. Но мне важно просто быть здесь, просто выходить на поле. А там уже может произойти что угодно. Возможно, понадобится лишь доля секунды, чтобы изменить ход игры и стать частью истории

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба, Толиссо – Мбаппе, Лемар, Гризманн

Австралия: Райан – Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич – Единак, Муй – Крузе, Рогич, Лекки – Юрич

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Артур Киселевский, Футбол 24