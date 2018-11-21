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Франция – Уругвай – 1:0 – видео гола и обзор матча

10:38 27 Читати українською
Франция – Уругвай – 1:0 – видео гола и обзор матча
Франция – Уругвай – 1:0 – видео гола и обзор матча

Франция в товарищеском матче обыграла команду Уругвая. Смотрите видеообзор матча Франция – Уругвай на сайте "Футбол 24".

Победу своей команде принес Оливье Жиру, который забил единственный мяч в этой встрече, в начале второго тайма реализовав пенальти.

Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Стоит заметить, что в этом поединке получил травму лидер атак французов Килиан Мбаппе.

Товарищеские матчи

Франция – Уругвай – 1:0

Гол: Жиру, 52 (пенальти)

Товарищеские матчи

Франция - Уругвай: Вторник 20 ноября 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Уругвай
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Товарищеские матчи Видеоновости Франция - Уругвай Оливье Жиру Оливье Жиру Уругвай Уругвай Франция Франция
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