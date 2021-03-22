Франция – Украина: Зубков оценил настроение команды Шевченко перед стартом отбора к ЧМ-2022
Нападающий венгерского Ференцвароша Александр Зубков поделился эмоциями от старта сбора национальной команды.
"Все соскучились друг за другом, собрались все ребята с хорошим настроением. Теперь приступаем к работе, сейчас впереди важные матчи, поэтому мы на позитиве.
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Конечно, пандемия внесла свои коррективы, график стал ненормированным, будем выходить из этой ситуации. Со мной все в порядке. В чемпионате Венгрии тура не было, тренер предоставил дополнительный отдых, набрался сил и с хорошим настроением приехал", – рассказал вингер пресс-службе УАФ.
Напомним, что сборная Украины в квалификации к ЧМ-2022 стартует выездным поединком против Франции 25 марта. Также "сине-желтые" сыграют против финнов (28 марта) и казахов (31 марта) дома.
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