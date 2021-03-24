Представитель Манчестер Сити выведет партнеров с капитанской повязкой, сообщает Футбол NEWS.

Игрок Динамо уложил Шевченко на газон на тренировке сборной Украины перед Францией

Для Зинченко это первый подобный опыт в карьере. Полузащитник станет 29-м капитаном в истории сборной Украины. Сейчас в активе Александра 5 голов и один ассист в 35 матчах за "сине-желтых".

Напомним, поединок Франция – Украина состоится уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

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