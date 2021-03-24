Франция – Украина: Зинченко впервые наденет капитанскую повязку сборной
16:36 - Читати українською
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко получит важнейшую роль в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Франции.
Представитель Манчестер Сити выведет партнеров с капитанской повязкой, сообщает Футбол NEWS.
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Для Зинченко это первый подобный опыт в карьере. Полузащитник станет 29-м капитаном в истории сборной Украины. Сейчас в активе Александра 5 голов и один ассист в 35 матчах за "сине-желтых".
Напомним, поединок Франция – Украина состоится уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.
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