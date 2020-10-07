Товарищеский матч против сборной Украины стал знаковым для нападающего французов Оливье Жиру.

Француз в сотый раз надел футболку своей национальной команды и уже в первом тайме встречи с Украиной оформил дубль в ворота Георгия Бущана.

Франция – Украина – видео голов

Благодаря этим голам Жиру опередил Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Сейчас у Оливье 42 гола и вторая строчка. Первое место занимает Тьерри Анри (51 гол).

Напомним, товарищеский матч Франция – Украина на легендарном Стад де Франс стал для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

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