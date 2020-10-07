Отчетный поединок станет для 34-летнего форварда 100-м в составе своей национальной команды. Кроме того, Дидье Дешам доверил Жиру капитанскую повязку.

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Добавим, что в настоящее время по количеству матчей в истории сборной Франции Оливье находится на 8-м месте. Ближайшая цель нападающего – достижение именно действующего наставника сборной. У Дешама 104 матча. А рекордсменом остается Лилиан Тюрам, которой сыграл 140 матчей.

Также у Жиру есть особая мотивация забить в ворота сборной Украины. Сейчас в его активе 40 голов в футболке "Ле бльо". Оливье имеет все шансы догнать второго бамбардира команды Мишеля Платини, у которого 41 мяч. На первом месте Тьерри Анри (51 гол).

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