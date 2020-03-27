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Франция – Украина: видеотрансляция ретро-матча как компенсация за отмененный спарринг

19:59 74 Читати українською
Франция – Украина: видеотрансляция ретро-матча как компенсация за отмененный спарринг
Франция – Украина / Getty Images

Украинская ассоциация футбола решила компенсировать болельщикам сорванный коронавирусом контрольный матч между сборными Франции и Украины, который должен был состояться сегодня на Стад де Франс.

Товарищеские матчи
Франция
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Матч отменен -
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Украина
22:00 27:03:2020
Матч отменен
 

27 марта 1999 года на этом же знаменитом Стад де Франс сборные Франции и Украины играли матч отборочного цикла чемпионата Европы-2000. Трансляцию поединка от УАФ можно смотреть непосредственно в этой новости на "Футбол 24". Начало – в 20:00.

Спарринги Украины против сборных Франции и Польши отменены

Фанаты могут еще раз насладиться поединком между лидерами группы отбора тех времен. Более двадцати лет назад команда Йожефа Сабо с Шевченко, Ребровым и Гусиным в составе противостояла действующим чемпионам мира.

Напомним, в марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга против Польши и Франции, но пандемия коронавируса остановила футбольную жизнь почти во всей Европе.

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Франция – Украина: видеотрансляция матча

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Сборная Украины Франция - Украина Франция Франция Украина Украина
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