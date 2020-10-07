Франция – Украина: видео тренировки Шовковского – Бущан выиграл дуэль у легенды
Ассистент главного тренера сборной Украины сможет выйти на поле Стад де Франс против действующих чемпионов мира.
Поскольку из-за положительных тестов на COVID-19 у Юрия Панькива и Андрея Лунина в распоряжении главного тренера сборной Украины остался только один голкипер Андрей Шевченко решил заявить на матч против Франции своего ассистента – Александра Шовковского.
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Легенда украинского футбола принял участие в тренировках вместе с голкипером Динамо Георгием Бущаном. Среди прочего тренер вратарей решил дать своим подопечным упражнение на реакцию. Отметим, что Шовковский проиграл своему более молодому коллеге. Видео опубликовал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.
Напомним, матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.