Ассистент главного тренера сборной Украины сможет выйти на поле Стад де Франс против действующих чемпионов мира.

Поскольку из-за положительных тестов на COVID-19 у Юрия Панькива и Андрея Лунина в распоряжении главного тренера сборной Украины остался только один голкипер Андрей Шевченко решил заявить на матч против Франции своего ассистента – Александра Шовковского.

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Легенда украинского футбола принял участие в тренировках вместе с голкипером Динамо Георгием Бущаном. Среди прочего тренер вратарей решил дать своим подопечным упражнение на реакцию. Отметим, что Шовковский проиграл своему более молодому коллеге. Видео опубликовал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

Напомним, матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

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