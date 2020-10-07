Франция – Украина: УЕФА назвал бригаду арбитров на товарищеский матч
10:36 - Читати українською
Спарринг между Францией и Украиной рассудят арбитры из Латвии.
Матч между командами Андрея Шевченко и Дидье Дешама будет обслуживать бригада арбитров из Латвии во главе с 35-летним Андрисом Трейманисом, информирует официальный сайт УАФ.
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На линиях ему будут помогать Харальдс Гудерманис и Алексейс Спасьениковс, а роль четвертого судьи будет выполнять Александрс Голубевс.
Напомним, спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10.
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