"Мы давно готовились к этой игре, изучали соперника хорошо. Даже тот товарищеский матч (1:7) показал нам, что раскрываться и играть в открытый футбол – это самоубийство. Мы постарались играть компактно, создавать давление на мяче. Хотели накрыть наиболее острых игроков Франции. Мбаппе хорошо атакует на пространстве. Сегодня он играл слева, а мы поставили несколько игроков против. Один постоянно прессинговал, а другой страховал пространство. Вся заслуга ребят за ту работу, которую они проделали.

Поздравляю Зинченко с первой игрой в роли капитана. Он справился, как и вся команда. Атакующие замены? Мы пытались выпустить быстрых и крепких игроков. У того же Коваленко хорошие перспективы. Мы видели, что Сидорчук устал, Шапаренко жаловался. Мораес хорошо цеплялся за мячи, Яремчук также. Замечательная командная игра, совместные действия. Думаю, в первые 30 минут мы имели определенные проблемы. Пришлось внести некоторые изменения, особенно во владении мяча. Мы внедряли новую схему всего с одной тренировкой. Это очень трудно. Как по мне, ребята поняли очень хорошо, хотя нам пришлось доносить некоторую информацию отдельно.

Франция – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Однозначно, матчи Лиги наций также помогли нам. Мы использовали молодых футболистов, я не боюсь рисковать, брать ответственность. Это единственный путь, чтобы оценить футболистов на таком уровне. Мы всегда в поиске, ведь нуждаемся в хороших футболистах. Отсутствие Ярмоленко и Цыганкова? Я не думаю, что у нас был большой выбор на флангах. Нужно накрывать много пространства, прессинговать. Вряд ли Яромленко и Цыганков могли дать нам много опций в этом плане, хотя их выход на последние 15-20 минут мог существенно помочь. Используем тех игроков, которые готовы.

Выбор Бущана? Любое решение мы принимаем вместе, поэтому никто себе не заберет медаль за это. У нас хороший подбор вратарей, мог играть любой. У Бущана больше опыта, тогда он пропускал 7 мячей, но был психологически готов. Сейчас у Динамо преимущество в чемпионате, поэтому их игроки имеют определенное психологическое преимущество.

Я думаю, что те продолжения контратак, которые у нас были, больше связаны с каким-то техническим браком. Отрабатывая столько в обороне, ты недостаточно свеж в своих решениях во время контратак. Были неплохие продолжения. Где-то ребята устали, принимали неправильные решения. Это нормально. У нас было много шансов, но допускались технические ошибки. Ты всегда теряешь много энергии, когда пробегаешь большую дистанцию. Французская команда отправляла в атаку много футболистов, открывала для нас пространство", – рассказал Шевченко на пресс-конференции.

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