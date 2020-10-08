"Прежде всего, Цыганков набирает форму, и это нас радует. Мы довольны этим. Если честно, у нас сейчас много проблемных позиций. Мы не знаем, какое количество игроков у нас будет, кого мы сможем довызвать. Для меня очень сложная ситуация. Но мы должны выходить то из этого положения. Фактически мы вызвали молодежную сборную.

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Нас ждуд следующие две игры – против Испании и Германии. Мы не знаем, сможем ли вызвать еще каких-то игроков. Футболисты Шахтера будут сдавать тест завтра и тогда будет понятно, какая ситуация.

Попадая в такую ​​ситуацию, я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько ответственно, насколько могли. Игроки, вышедшие на поле, старались, пытались играть. Думаю, сегодня как-то сравнивать две команды вообще невозможно.

Все равно какие-то кусочки, эпизоды у нас выходили. Мы заберем все хорошее для себя. Сегодняшняя игра – это стечение обстоятельств. Франция – чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли привезти свой сильнейший состав, чтобы хоть как-то попытаться конкурировать с ними.

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Игра состоит из эпизодов. У нас были какие-то моменты, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию в счете. Мы попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали моменты, которые могли бы реализовать.

Следующие две игры будут официальными. И Сидорчук, и Караваев, и остальные динамовцы уже провели много матчей за клуб. Сегодня они не играли, поскольку мы должны планировать свои дальнейшие поединки. Именно поэтому мы не выпустили их сегодня. Мы вызвали еще одного вратаря, но он должен сдать тест. Без этого он не может присоединиться к команде", – сказал Шевченко.