Сборная Украины узнала, где проведет гостевой матч против Франции в квалификации к чемпионату мира-2026.

Матч Франция – Украина запланирован на 13 ноября и состоится на стадионе Парк де Пренс – домашней арене ПСЖ, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины официально определила место проведения матча отбора ЧМ-2026 против Франции

Добавим, что свою первую выездную игру отбора ЧМ-2026, против Азербайджана, сборная Украины проведет в Баку, а вторую, против Исландии, – в Рейкьявике. Именно Азербайджан, Исландия и Франция являются соперниками "сине-желтых" в группе D отбора к ЧМ-2026.

Заметим, что стадион Парк де Пренс отныне стал домашним для защитника сборной Украины Ильи Забарного, который на днях присоединился к ПСЖ за 63 миллиона евро.

