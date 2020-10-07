Команды Франции и Украины почтят память жертв шторма "Алекс" минутой молчания перед началом товарищеской встречи, сообщает Get French Football News.

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Заметим, что в минувшие выходные югом Франции пронесся шторм, получивший имя "Алекс". Спасатели до сих пор борются с последствиями бедствия. Без электроснабжения до сих пор остаются около 4000 домов из тех 9000, которые оказались обесточенными после шторма. Уже известно как минимум о десяти погибших. Точное число жертв пока посчитать сложно.

Напомним, товарищеский матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча