"Мы анализировали Украину только в матчах Лиги наций. В частности встречи с Германией и Испанией. Они достигли многого. То, что они показали против нас в товарищеском матче, не демонстрировало их уровня или качества. Случаев COVID-19 было много. Для нас важно хорошо стартовать в квалификации, мы будем стремиться одержать результат.

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Квалификация на ЧМ вместо товарищеских матчей? Турниры сложно разделить, но благодаря выступлениям в этих матчах есть вещи, которые можно улучшить перед Евро, и кое-что усовершенствовать на поле. Эти три встречи дадут тренеру больше подсказок и позволят нам, игрокам, иметь больше ориентиров. Нам не нужно заниматься расчетами, мы должны отдать на поле все.

Прощание со сборной после ЧМ? Не могу загадывать наперед. Сейчас я ближе к концу карьеры, чем к началу. Стараюсь выкладываться каждый день в клубе и сборной. Я не устанавливаю для себя конкретных временных ограничений. Мы думали, что будем играть на Евро в прошлом году, но все вышло из-под контроля. Теперь стартует квалификация на чемпионат мира. Мы хотим добиться успеха и завоевать путевку как можно быстрее. Моя индивидуальная цель – помочь команде", – цитирует Льориса официальный сайт FFF.

К слову, подопечные Дидье Дешама начнут отбор на чемпионат мира домашним матчем именно против сборной Украины (24 марта) на Стад де Франс. Затем сборная Франция встретится с Казахстаном (28-го) и Боснией (31-го).

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