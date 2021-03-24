"Украине предстоит провести три поединка за семь дней. Представьте только, какая нагрузка выпадет на футболистов! В понедельник команда собралась, а уже в среду – игра с Францией.

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Очень сложный график, который накладывается на несправедливое решение засчитать нам техническое поражение в игре со Швейцарией. Нас просто выкинули из лиги сильнейших, решив все в кабинетах, а не на футбольном поле в честной борьбе.

Три матча за неделю – это очень сложный график. А перелеты, а травмы... Хочу пожелать "сине-желтым" провести эти матчи на хорошем уровне, достичь результата, так как в стране только одна команда № 1 – это сборная, за которую болеют болельщики всех клубов.

Французская пресса, телевидение, отмечают отсутствие Степаненко и находятся в предвкушении легкой победы. Но недооценка – это не основной момент. Главное – это игра нашей сборной. На нашей стороне должна быть хорошая мотивация. Мне понравились слова Андрея Шевченко на первой тренировке, когда он сразу дал понять, что ждет от подопечных максимальной концентрации, что будет много теории, попросил ограничить общение и соблюдать карантинные мероприятия.

Сколько очков ожидаю от сборной в трех матчах? Важно понимать, что сейчас нет слабых команд. В той же Финляндии большая государственная поддержка футбола, хорошая инфраструктура, строятся манежи, то, чего, кстати, нет у нас. Работает программа развития детско-юношеского футбола, а массовость как раз и может дать результат... Если наберем семь очков после трех поединков – буду считать это хорошим заделом на старте", – сказал Ковалец в интервью изданию Footboom.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

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