Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и французская команды выйдут на стартовый поединок квалификации к чемпионату мира 2022 года.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которое проходило онлайн, было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке желтого цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. "Трехцветные" будут проводить поединок в синей форме, а вратарь – в серой футболке и черных шортах.

Напомним, встреча между командами состоится уже сегодня, 24 марта. Начало матча в 21:45.

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