На "сине-желтых" на следующей неделе ждет серьезное испытание сильнейшими сборными мира.

Как известно, уже через три дня, 7 октября, сборная Украины проведет товарищеский матч с французами. Игроки "сине-желтых" на этот раз отправятся на поединок группами, сообщает издание Meta Ratings.

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В частности, после завершения 5-го тура чемпионата Украины футболисты, которые выступают в УПЛ, вылетят в столицу Франции из Борисполя 5 октября в 11:00. Их партнеры, выступающие за рубежом, будут добираться до места назначения самостоятельно.

Первая общая тренировка под руководством Андрея Шевченко в Париже запланирована на вечер понедельника (5 октября), ориентировочно в 18:00. Уже после матча из Парижа в Киев сборная вернется в полном составе и начнет подготовку к матчам Лиги наций.

Напомним, 10-го числа подопечных Шевченко ждет экзамен с Германией, а 13-го – с Испанией.

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