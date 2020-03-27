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Франция – Украина: фанам предложили оригинальную альтернативу сорванному матчу

00:45 19 Читати українською
Франция – Украина: фанам предложили оригинальную альтернативу сорванному матчу
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Болельщики сборной Украины получат хоть какую-то компенсацию за отсутствие футбола, которое вызвала пандемия коронавируса.

УАФ на своем YouTube-канале анонсировала трансляцию матча квалификации Евро-2000 между Францией и Украиной.

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Фанаты смогут еще раз насладиться поединком между лидерами группы отбора тех времен. Более двадцати лет назад команда Йожефа Сабо с Шевченко, Ребровым и Гусиным в составе противостояла действующим чемпионам мира. Трансляция начнется 27 марта, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, в марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга против Польши и Франции, но пандемия коронавируса остановила футбольную жизнь почти во всей Европе.

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