Действующие чемпионы мира отдадут центр поля под контроль дебютантам. Эдуардо Камавинга впервые появится в стартовом составе "ле бле", а Хуссем Ауар вообще впервые наденет футболку национальной команды, сообщает L'Equipe.

Франция – Украина: где и когда смотреть матч онлайн

Интересно, что еще утром французские СМИ рисовали совсем другую формацию своей сборной, где на местах дебютантов были звездные Поль Погба и Н'Голо Канте.

Напомним, товарищеский матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча