Дидье Дешам хочет начать играть оптимальным составом, со всеми звездами команды, информирует ведущее спортивная издание Франции l'Equipe.

Чемпионы мира, скорее всего, выйдут на поле легендарного Стад де Франс с роскошным атакующим триденте Гризманн-Жиру-Мбаппе. Центрфорвард Челси проведет юбилейный 100-й поединок за свою национальную сборную.

Кроме этого, компанию Канте в центре поля должен составить Поль Погба, которого большинство СМИ оставляли на скамейке запасных.

Французы используют схему 5-2-1-2 с Гризманном в роли "десятки". К слову, форвард Барселоны перед матчем с Украиной пожаловался руководству Барсы на собственную роль в команде, мол, ему некомфортно играть на правом фланге атаки. Дешам на предматчевой пресс-конференции защитил одного из своих любимцев, оправдав его невнятные выступления за каталонцев как раз неродной позицией. Что ж, посмотрим, сможет ли продемонстрировать "Гризи" топовый уровень против Украины – роль свободного художника ему гарантирована.

Дешам сыграет с тремя центрбеками – Кимпембе (ПСЖ), Лангле (Барселона), Упамекано (РБ Лейпциг). Слева должен выйти Люка Эрнандес (Бавария), на противоположной стороне – Бенжамен Павар (Бавария).

Интересно, что на флангах атаки сборной Украины французские журналисты видят Зубкова и Безуса, а Ярмоленко должен выполнять роль "девятки". Ни Сидорчука, ни Цыганкова, ни Яремчука в составе нет.

Benjamin Pavard and Lucas Hernández set to start for France against Ukraine tonight [@lequipe] pic.twitter.com/hfibF81gkp