Франция – Украина: чемпионы мира выставят сильнейших – l'Equipe назвал составы с безумием у наших
Сборная Франции собирается сыграть сильнейшим составом в товарищеском матче против Украины.
Дидье Дешам хочет начать играть оптимальным составом, со всеми звездами команды, информирует ведущее спортивная издание Франции l'Equipe.
Чемпионы мира, скорее всего, выйдут на поле легендарного Стад де Франс с роскошным атакующим триденте Гризманн-Жиру-Мбаппе. Центрфорвард Челси проведет юбилейный 100-й поединок за свою национальную сборную.
Франция – Украина: где и когда смотреть матч онлайн
Кроме этого, компанию Канте в центре поля должен составить Поль Погба, которого большинство СМИ оставляли на скамейке запасных.
Французы используют схему 5-2-1-2 с Гризманном в роли "десятки". К слову, форвард Барселоны перед матчем с Украиной пожаловался руководству Барсы на собственную роль в команде, мол, ему некомфортно играть на правом фланге атаки. Дешам на предматчевой пресс-конференции защитил одного из своих любимцев, оправдав его невнятные выступления за каталонцев как раз неродной позицией. Что ж, посмотрим, сможет ли продемонстрировать "Гризи" топовый уровень против Украины – роль свободного художника ему гарантирована.
Дешам сыграет с тремя центрбеками – Кимпембе (ПСЖ), Лангле (Барселона), Упамекано (РБ Лейпциг). Слева должен выйти Люка Эрнандес (Бавария), на противоположной стороне – Бенжамен Павар (Бавария).
Интересно, что на флангах атаки сборной Украины французские журналисты видят Зубкова и Безуса, а Ярмоленко должен выполнять роль "девятки". Ни Сидорчука, ни Цыганкова, ни Яремчука в составе нет.
Франция – Украина: анонс товарищеского матча
Benjamin Pavard and Lucas Hernández set to start for France against Ukraine tonight [@lequipe] pic.twitter.com/hfibF81gkp— Quintuple Winners (@iMiaSanMia) October 7, 2020