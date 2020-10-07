Франция – Украина: чемпионы мира также понесли потери из-за COVID-19 перед матчем против команды Шевченко
00:15 - Читати українською
Пандемия также "пришла" в лагерь национальной команды Франции накануне спарринга с Украиной.
Медицинский штаб сборной Франции объявил о положительном тесте на коронавирус в защитника Лиона Лео Дюбуа, сообщает официальный сайт местной федерации.
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Игрока срочно изолировали от национальной команды, он не сможет помочь Дидье Дешаму в поединках против Украины, Португалии и Хорватии. Тренерский штаб вызвал защитника Реала Ферлана Мэнди.
Напомним, спарринг Франция – Украина состоится 7 октября, начало в 22:10.
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