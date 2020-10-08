Кадровый кризис в сборной Украины позволил защитнику австрийского ЛАСКа Евгению Чеберко и еще четырем исполнителям дебютировать за национальную команду.

Центрбек стал 30-м дебютантом "сине-желтых" в период работы со сборной тренерского штаба Шевченко.

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Чеберко вышел на второй тайм противостояния с Францией, заменив Миколенко в перерыве. Кроме него, за национальную команду также дебютировали Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный и Александр Зубков. Эта четверка вышла в старте сборной на Стад де Франс.

Отметим, что дебют в составе национальной команды вышел неудачным для всех пятерых новичков, ведь Франция разбомбила Украину в товарищеском матче и нанесла крупнейшее поражение в истории сборной.

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