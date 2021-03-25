"Франция – Украина – 8:0": жена Лунина предсказывала позор, но быстро убрала следы "преступления"
06:30 - Читати українською
Любимая голкипера сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, была не в лучшем настроении перед поединком против Франции.
Девушка сделала унизительный прогноз в комментариях на Instagram-странице Брутального футбола: Франция – Украина – 8:0.
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Анастасия быстро убрала "преступление", но "скрины не горят". Вероятно, причиной такого пессимизма стало отсутствие Андрея в заявке на матч. Голкипер не получает ни одного шанса в Реале, а сборная стала еще одним разочарованием для Лунина и его жены.
В итоге Украина добыла вполне престижную ничью (1:1) с чемпионами мира, а вратарь Георгий Бущан отстоял надежно.
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