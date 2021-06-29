"Всегда трудно объяснить подобное. Мы провалили первый тайм, потом сделали то, что нужно, чтобы перевернуть ситуацию во второй половине встречи. Обычно мы сильны и уверены в себе, но сегодня мы проявили слабость, которая позволила Швейцарии вернуться в игру.

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Это трудно и больно. Мы сделали все, чтобы все закончилось иначе. Это футбол. Сегодня турнир для нас закончился. Нет никаких магических формул, дело в поиске баланса.

Мое будущее в сборной Франции? Сейчас это не вопрос. В команде царит единство и солидарность. Я несу ответственность, когда дела идут плохо. Я с игроками, и они со мной. Нам нужно время, чтобы справиться с этим.

Мбаппе очень расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность выполнить пятый пенальти", – приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Франции сенсационно вылетела с Евро-2020, уступив Швейцарии в серии пенальти (4:5). Решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе.

Швейцария выбила Францию с Евро-2020, победив в серии пенальти – Мбаппе стал антигероем "лотереи"