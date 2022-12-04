"Все мы знали, что будет трудный матч против французов. Мы хотели показать, что способны сыграть не так, как в предыдущих играх. В первом тайме мы создали опасные моменты – может, не так много, но у нас был отличный шанс, когда счет был еще 0:0.

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Потом произошло самое ужасное, что только могло произойти с нами. К сожалению, мы пропустили гол в раздевалку. Это усложнило дело на второй тайм. Франция почувствовала себя увереннее и сделала свое дело до конца, забив три гола.

Наше происшествие сегодня завершилось, мы проиграли чемпионам мира и претендентам на титул в этом году. Все могло сложиться иначе, если бы мы забили тот важный гол раньше", – цитирует Михневича Onet.

Напомним, Польша вылетела из ЧМ-2022, проиграв Франции (1:3). Левандовски ответил голом с пенальти на дубль Мбаппе и забитый мяч Жиру.

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