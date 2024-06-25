Французы и поляки встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Польша стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Франция – Польша: анонс матча Евро-2024

Польша уже прекратила борьбу за выход из группы, а Франция попытается занять первое место. Килиан Мбаппе возвращается в основу после травмы носа, а Роберт Левандовски впервые на этом турнире выходит в старте.

Стартовые составы команд

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес – Чуамени, Канте, Рабьо – Дембеле, Мбаппе, Барколя.

Запасные: Самба, Ареоля, Павар, Менди, Камавинга, Гризманн, Жиру, Коло Муани, Тюрам, Заир-Эмери, Фофана, Коман, Клосс, Конате.

Польша: Скорупски – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Модер, Зелиньски, Залевски – С.Шиманьски, Урбаньски – Левандовски.

Запасные:, Щенсны, Булка, Саламон, Валюкевич, Пётровски, Свидерски, Гросицки, Романчук, Пухач, Букса, Д.Шиманьски, Берешиньски, Пёнтек, Слиш, Скураш.